"السنة المنسوجة" لخالد الشعفار بمتحف اللوفر

المصدر: دبي- سيد صالح

يستضيف متحف اللوفر أبوظبي حالياً مشروع "السنة المنسوجة"، من تصميم وابتكار الفنان ومصمم الأثاث الإماراتي خالد الشعفار بالتعاون مع شركة "موبلييه ناسيونال" الفرنسية العريقة التي تصنع قماش "الجوبلان" الشهير.

ويأتي هذا المشروع كأحد فعاليات معرض "كو- لاب: الفن المعاصر والمهارات الحرفية"، والتي تستمر حتى تاريخ 26 أغسطس المقبل، وفقاً لشريط مصور بثه المتحف مؤخراً عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

فكرة

وظهر خالد الشعفار في الشريط المصور، وهو يشرح فكرة مشروعه، فقال: "يعد مشروع السنة المنسوجة نتاجاً لتركيبة علمية تؤكد على العلاقة بين الوقت واللون. نحن نرى بالفعل ونعيش الــ 365 يوماً حسب التقويم السنوي. ومن هذا المنطلق، أردت أن يمثل هذا العمل حياتنا اليومية".

وأضاف: "لقد استخدمنا 12 لوناً، بحيث يشير كل لون إلى ساعة من ساعات النهار، وكل لون مكون من 12 درجة. وبالتالي، صار لدينا 144 خيطاً ملوناً بــ 144 لوناً فريداً لصناعة النسيج".

تغير

واختتم قائلاً: "يتمثل جمال هذا العمل في عملية التكرار، حيث يتعين عليك متابعة العمل من البداية إلى النهاية، كي تشعر بالتغير في الألوان. وهنا تحديداً يكمن التحدي: كيف تخلق شيئا يربط نطاق عملي، وهو التصميم، بالفن. إنه ترجمة موثقة لعمل فني".