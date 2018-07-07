إقبال لافت على جناح الإمارات في مهرجان طانطان

المصدر: طانطان - وام

يشهد جناح الإمارات المشارك في فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان موسم طانطان المقام حالياً في المغرب تنظيم عدة فعاليات ثقافية وتراثية متنوعة وسط إقبال لافت من الزوار على أروقته المتعددة، وفي هذا الصدد، نظم جناح الدولة وبالتنسيق مع وزارة الفلاحة المغربية للسنة الرابعة على التوالي «مزاينة الإبل» وذلك في موقع المهرجان الذي يستمر حتى 9 يوليو الجاري بمنطقة مصب واد درعة في مدينة طانطان.

فعاليات

وشهد فعاليات المزاينة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الذي تفقد أروقة المهرجان وتجول في جناح الدولة والتقى بملاك الإبل في المغرب، وأوضح محمد بن عاضد المهيري، مدير الفعاليات التراثية بموسم طانطان أن مسابقة «مزاينة الإبل» تضمنت ثلاثة أشواط وهي شوط «المفاريد والحقايق» وشوط «اللقايا والإيذاع» وشوط «الثنايا والحول».

تجربة

وأشار المهيري إلى أن ملاك الإبل في المغرب أصبحت لديهم تجربة ووعي كبير مع توالي تنظيم مسابقة «المزاينة»، مؤكدا أن «مزاينة الإبل» تعتبر بمثابة سفيرة للتراث الإماراتي ضمن موسم طانطان وأضحت فقرة سنوية مهمة وبارزة ضمن البرنامج العام للمشاركة الإماراتية على اعتبار مساهمتها في الحفاظ على التراث.

الوفد الإماراتي يتابع الفعاليات | وام

نتائج

وأسفرت «مزاينة الإبل» في شوط المفاريد والحقايق عن فوز محمد بابا بالمركز الأول وحصل على المركز الثاني والثالث على التوالي البشير الهامل وموسى مولود أما في شوط اللقايا والإيذاع فتوج المشارك محمد كريطة بالمركز الأول والمشارك منصور هلاب بالمركز الثاني والمشارك حمزة هلاب بالمركز الثالث فيما أسفرت نتائج شوط الثنايا والحول عن فوز محمد بابا بالمركز الأولى بينما موسى مولود توج بالمركز الثاني والمشارك بلخير بوستة بالمركز الثالث.

احتفاء

وحرص الوفد الإماراتي المشارك في موسم طانطان أن يتقاسم أجواء الاحتفاء بـ«عام زايد» مع المشاركين في فعاليات المهرجان والاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ويعرض الركن أهداف إعلان عام 2018 «عام زايد» والتي تتمثل في تعزيز مكانة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بوصفه رمزاً للوطنية وحب الوطن وتخليد إرثه عبر مشروعات ومبادرات مستقبلية تتوافق مع رؤيته وقيمه إلى جانب تعزيز التوعية لدى الجمهور في كل أنحاء العالم بمسيرته ومنجزاته إلى جانب تخليد مبادئه وقيمه، طيب الله ثراه، باعتبارها مثالاً لواحد من أعظم الشخصيات القيادية في العالم وأكثرها إلهاماً وتخليد إرثه بمبادرات مستقبلية تتوافق مع قيمه ورؤيته.

"مزاينة الابل" فقرة سنوية مهمة في المهرجان | وام

نهج

من جهته قال عبد الله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي إن اللجنة تسعى إلى تجسيد نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال برامجها ومشاركاتها. وأشار أن المشاركة في «موسم طانطان» تأتي امتثالاً لهذا النهج الذي أسس القواعد المتينة لالتقاء حضارات الشعوب، حيث يجمع الإمارات والمغرب الثقافة وحب التراث وتربطهما أواصر أخوية وعلاقات تاريخية تعود لسنين طويلة وعادات وتقاليد مشتركة ومتقاربة في المجال التراثي والثقافي إضافة للاهتمام الكبير الذي توليه البلدان لجهود صون التراث غير المادي والثقافة الشعبية.

تراث

تشرف على جناح الإمارات في موسم طانطان لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الرسمية المعنية بصون التراث الثقافي كالاتحاد النسائي العام وشركة الفوعة للتمور واتحاد سباقات الهجن. ويفتح الجناح أبوابه أمام جمهور متذوق لطبيعة الموروث الذي يشبع الحس الإنساني ويروي في دلالاته المدهشة شغف الزوار ضمن الجهود المشتركة للمحافظة على التقاليد العربية الأصيلة وصون الموروث المشترك وتطوير سباقات الهجن.