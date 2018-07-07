أوبرا وينفري: لن أترشح للرئاسة

المصدر: لندن - رويترز

أكدت نجمة التلفزيون الأميركية أوبرا وينفري مجدداً أنها لن ترشح نفسها للرئاسة، قائلة إن الإقدام على خطوة كهذه «سيقتلها»، لتضع بذلك حدا لتكهنات ثارت حول احتمال ترشحها عام 2020.

وتطرقت وينفري لهذا الموضوع من جديد في مقابلة مع مجلة «فوغ» البريطانية بعد أن كثر الحديث حول ما إذا كانت تتطلع للبيت الأبيض في أعقاب كلمتها المؤثرة في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذا العام.

وقالت وينفري للمجلة التي نشرت صورتها على غلاف عدد أغسطس "لن أستطيع فعل ذلك،هذا ليس عملا نظيفا. سيقتلني». وقالت وينفري لمجلة «فوغ»، التي نشرت مقتطفات من المقابلة على موقعها الإلكتروني، الناس يقولون، هذه أوقات حالكة، لكن ماذا لو أننا غيرنا هذا النموذج؟ فأنا أرى الأمر بطريقة مختلفة «مشيرة إلى حركة (#مي تو) و(تايمز أب).