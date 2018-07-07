دار الشعر في مراكش تنظم جائزتي «النقد» و«أحسن قصيدة» للشباب

أعلنت دار الشعر بمراكش، عن تنظيم «جائزة النقد الشعري» لفائدة النقاد والباحثين الشباب المغاربة. وتهدف هذه الجائزة إلى إغناء المنجز النقدي الشعري في مجال البحث العلمي والمعرفي، عبر تشجيع الكفاءات الشابة في مجال البحث والنقد في جنس الشعر المغربي. وسيتم الإعلان عن البحوث والدراسات الثلاث الفائزة في تظاهرة شعرية كبرى. وستتكفل دار الشعر بمراكش بطباعتها .

كما أعلنت الدار عن تنظيم مسابقة «أحسن قصيدة» خاصة بالشعراء الشباب، وهي مسابقة مفتوحة للشعراء الشباب المغاربة تحت 35 سنة، سواء المقيمين في وطنهم أو في المهجر، وكذا للشعراء الشباب من دول افريقية الذين يتابعون دراساتهم في المغرب.

واختارت الدار محور «الشعر نداء الإنسانية» كموضوع رئيسي للقصائد في محاولة لترسيخ قيم الشعر الكونية.