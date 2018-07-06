مطعم يديره ذوو الاحتياجات الخاصة في لبنان

المصدر: البيان الالكتروني

افتتحت رئيسة جمعية "الميدان"، ريما فرنجية، مطعم "OZZY" الذي يعمل فيه فريق من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أسسته سيدة لبنانية تلقب بـ "أم سمعان".

وخلال لقاء فرنجية مع مؤسسة المطعم، أم سمعان، التي فقدت وحيدها الشاب سمعان وكرست حياتها للاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، قالت لها: "الفكرة هي فكرتك يا أم سمعان لتأسيس مطعم يعمل فيه أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع. وهي فكرة مشرفة ونفتخر بانطلاقتها في إهدن، وسنكون الى جانبك في انطلاق هذا العمل، وندعمك عبر نشر هذه المبادرة، ونتعاون كي نزيل كل الحواجز والصعوبات، ونقدم التسهيلات اللازمة".

ورأت أم سمعان حسب "روسيا اليوم" أن "المطعم يوفر فرصة للشبان والفتيات العاملين، ويمنحهم تدريبا مهنيا على جميع الأعمال"، مضيفة: "سوف نسقط المفهوم السائد حول صعوبة اندماجهم في العمل والمجتمع".