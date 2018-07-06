علم الإمارات يرفرف أعلى قمم جبال الألب في إيطاليا

المصدر: دبي-البيان

رفع فريق طلبة من الإمارات يضم الطالبين الشيخ فيصل القاسمي وسلطان الكندري، والطالب برانجال باتشاني، من مدرسة ريبتون دبي، ويرافقهم جراهام مالكن مدير قسم التعليم الخارجي بمجموعة إيفولفنس نولدج إنفستمنتس، علم الإمارات عالياً على قمة جبل جران باراديسو، وهو الأعلى في إيطاليا ضمن سلسلة جبال الألب. وقد استغرقت الرحلة ستة أيام، منذ الانطلاق حتى الصعود إلى القمة ومن ثم الهبوط إلى القاعدة مرة أخرى، حيث نجح فريق المدرسة في مهمته، بعد أربعة أيام من التدريبات، بما فيها التسلق باستخدام الحبال والمشي وسط الثلوج مع حمل الفؤوس والأدوات المساعدة إلى الوصول للقمة التي ترتفع عن سطح البحر مسافة 4061 متراً.

إصرار

وقال ديفيد كوك، مدير مدرسة ريبتون دبي، إن الوصول لقمة جبل جران باراديسو يمثل إنجازاً كبيراً لفريق المدرسة، ويعكس مدى إصرارهم وعزيمتهم على تحقيق الهدف مع العمل بروح الفريق للوصول لتلك النتائج الرائعة،.

تهنئة وتقدير

وغرّد بين فوغل، المغامر والكاتب والمذيع العالمي المعروف والمدافع عن البيئة، مهنئاً تقديراً للإنجاز الكبير الذي حققه الطلاب. وقال: «أتوجّه إلى فريق مدرسة ريبتون دبي بالتهنئة على الإنجاز الكبير الذي حققوه وتسلق جبل جران باراديسو الرائع والعملاق.. أبهرني إصراركم وعزيمتكم على تحقيق الهدف مع الأخذ في الاعتبار أنكم انطلقتم من مدينة دبي، حيث الصحراء إلى جبال الألب في إيطاليا.. ألف تحية لكم جميعاً».