«سي إن إن»: خور دبي عنوان الأصالة والمعاصرة

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

أذاعت شبكة سي إن إن، الأميركية، أخيراً، برنامجاً مصوراً قصيراً عن خور دبي، أكدت فيه القيمة الكبيرة، الثقافية والتاريخية والسياحية له، موضحة أنه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، وهو المكان الذي يلتقي فيه القديم مع الحديث. وأضافت الشبكة الإخبارية أن خور دبي مثال آخر على أن دبي مصرة على الحفاظ على تاريخها الثقافي، جنباً إلى جنب الذي تبحر فيه دبي في عباب بحار المستقبل والتطور.

مكانة

وقد أصبحت دبي، بفضل المكانة التاريخية العريقة لها.. وبفعل ما تشهده حالياً من نهضة وتطوير وتقدم في شتى ميادين الحياة، من أهم المدن في الشرق الأوسط.. وحاضرة عالمية تجمع أبناء مختلف الشعوب تحت مظلة اللقاء والحوار والتقارب الفاعل.

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وتأتي هذه الإشارة إلى أهمية خور دبي من قبل مؤسسة إعلامية شهيرة وبارزة في العالم، في الوقت الذي رشح فيه خور دبي إلى قائمة التراث العالمي لليونسكو ضمن 29 موقعاً عالمياً، خلال الفترة الأخيرة، حيث انطلقت في هذا الصدد، في العاصمة البحرينية المنامة، أواخر الشهر الفائت، فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجنة التراث العالمي، في قرية اليونسكو الواقعة بفندق الريتز.