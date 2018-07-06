بطاقات الأرشيف الوطني تثري معارف الطلبة وتعزز ركائز الهوية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق الأرشيف الوطني وسيلة تثقيفية وتربوية وتعليمية، جديدة، تتمثل ببطاقات يوزعها على الطلبة المشاركين في الورش التثقيفية والمعرفية، ليدون الطالب عليها خلاصة ما استفاده، وأهم ما تعلمه من الورشة القرائية، ولكي يكتب عليها قيمة وطنية، تبرهن عن حبه وانتمائه لوطنه وولائه لقيادته الحكيمة.

وتتنوع عناوين هذه البطاقات، بما ينسجم مع مواضيع الورش: «كلمة في حب زايد، وكلمة في حب خليفة، وكلمة في حب الوطن»، وتأتي هذه البطاقات، في إطار المساعي الحثيثة لتحقيق مزيد من الفائدة المنشودة من الورش القرائية التي ينظمها لطلبة المدارس.

وتعد بطاقات الأرشيف الوطني، أسلوباً مبتكراً، يضيف للطالب مزيداً من المعرفة والمهارات الكتابية، وتعزز لديه الولاء والانتماء، وأسس المواطنة الصالحة.

ويستهدف الأرشيف الوطني من هذه البطاقات، تعزيز المهارات الكتابية لدى الطالب، وتنمية قدرته على التعبير عن ذاته وعن مشاعره، والتركيز في مادة الورشة، ثم تبادل المعرفة مع زملائه، عبر قراءته لبطاقات زملائه، ما يوسع أفق الطالب، ويعزز هويته الوطنية. وتحمل جميع البطاقات شعار عام زايد، وصورة أرشيفية ذات علاقة بموضوع الورشة، من أرشيف المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، أو من أرشيف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أو من المعالم التراثية والأثرية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويراعي الأرشيف الوطني في اختيار الصورة أيضاً، مدى قدرتها على ترسيخ قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومآثره، وهو الذي أسس دولة حضارية، ومنذ إعلان الاتحاد، أولى العلم والعمل أهمية خالصة، إيماناً منه بأنهما الطريق نحو رفعة الأمة وتقدمها وبناء الإنسان. وتتطرق بعض الصور إلى دور صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في النهضة والبناء، إلى جانب الوالد الشيخ زايد، والقيم والخصال الحميدة التي استمدها سموه في كنف الشيخ زايد.

وتركز الصور أيضاً على اهتمام القائدين بالشباب ثروة الأمة، وقد شيدا لهم المدارس ومراكز التعليم في مختلف مناطق الدولة، وزرعا في الأجيال حب العلم والمعرفة.. فيما تراعي الصور التي توثق المعالم الأثرية لدولة الإمارات، تعريف الطالب بتاريخ وطنه وتراثه، وبالشواهد العمرانية الخالدة. وتكمل بطاقات الأرشيف الوطني، الورش والحصص القرائية للكتيبات التعليمية الصادرة عن الأرشيف الوطني: «قصر الحصن» و«زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«خليفة: رحلة إلى المستقبل».