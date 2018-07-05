أصوات عربية خلدتها الرسوم المتحركة

المصدر: إعداد- عمر حرز الله ــ غرافيك: حسام الحوراني

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الرسوم المتحركة التي رافقتنا في الطفولة ورددنا أغانيها طويلاً، كان أبطالها مغنون من خلف الستار، لم تعنهم أضواء الشهرة، بقدر ما كان يعنيهم أن يظلوا الأجمل في ذاكرتنا.

• سهير عودة

مطربة وممثلة أردنية من أصل فلسطيني، تتمتع بصوت أوبرالي ساحر، ولدت في مطلع عام 1963. ومن أشهر أغانيها: شارة المسلسل الكرتوني «سالي»، كما غنت مع فرقة ميراج أغنيتين، وهما: أقول أهواك، صرخة.

• طارق العربي

ولد الفنان السوري طارق العربي في دمشق عام 1959، ويعتبر مؤسساً لمدرسة موسيقية جديدة في مجال أغنية الطفل في العالم العربي، ويعد الفيلم الكرتوني «ماوكلي» باكورة أعماله الفنية، كما غنى: الكابتن ماجد، المحقق كونان، روبن هود، في جعبتي حكاية وغيرها.

• رشا رزق

أستاذة الغناء الأوبرالي في المعهد العالي للموسيقى بدمشق، ومن أشهر أغاني الأطفال التي قدمتها: كابتن ماجد الجزء الثالث، بوكيمون، عهد الأصدقاء، عبقور، ريمي، أبطال الديجيتال وغيرها الكثير.

• سامي كلارك

ولد سامي كلارك في لبنان، وقد سخر خامة صوته الأوبرالي للغناء الغربي، الذي أوصله بقوة إلى سماء النجومية، ونجح في المزج اللغوي في الغناء بين العربية والإنجليزية وغيرها. وشارك في المسلسل الكرتوني الشهير «غريندايزر» وكذلك «جزيرة الكنز» وغيرها.