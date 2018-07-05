وجهة من «إعمار للترفيه» تحاكي مواقع البناء الحقيقية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت «إعمار للترفيه»، أخيراً، وجهتها الجديدة «ديغ إت»: «Dig It»، التي تحاكي أجواء مواقع البناء الحقيقية في «سوق الينابيع». وتوفر هذه التجربة للأطفال بيئة تحفز روح التعاون بينهم، في الوقت الذي يقومون فيه بأعمال الحفر والنقل والبناء باستخدام وسائل متنوعة تثري خيالهم، عبر ألعاب مفعمة بالنشاط والمعلومات القيمة.

ويمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 10 سنوات، المشاركة في ألعاب Dig It التفاعلية المفيدة، التي تتضمن العديد من الأنشطة المسلية، مثل نشاط «جدار التسلق» والحفر وتشغيل السيارات عن بعد ودروس القيادة وورش العمل.. إضافة إلى منطقة ألعاب الرمل في أجواء ملؤها المرح والترفيه. وإلى جانب منطقة الألعاب الإبداعية، يمكن للأطفال اختيار ما يطيب لهم من الأطعمة والعصائر الشهية من مقهى Dig It Café.

وأطلقت «إعمار للترفيه» مع Dig It فئات متنوعة من التذاكر لضمان أكبر قدر من المرونة للأهالي، بما في ذلك بطاقة Drop & Play التي تتيح لهم ترك أطفالهم لمدة تتراوح بين الساعة والنصف إلى الساعتين، بإشراف فريق من المتخصصين في الوقت الذي يتسوقون فيه، وذلك بأسعار تبدأ من 100 درهم فقط.

ويمكن للضيوف الاستفادة أيضاً من برنامج الولاء Diggers Club الذي يشمل بطاقة Stay & Play مجانية إضافية، مقابل كل 4 زيارات. ويمكن الحصول على بطاقات الولاء من المنصة الكائنة في المدخل، وختمها عند كل زيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للعائلات تنظيم حفلات أعياد الميلاد لأطفالهم في موقع البناء الصغير، بسعر 145 درهماً فقط لكل طفل، لحفل يستمر ساعتين ويتضمن ساعة ونصف الساعة لألعاب البناء بإشراف مضيف متخصص، إضافة إلى نصف ساعة لقطع كعكة عيد الميلاد وتناول الأطعمة والعصائر في غرفة الحفلات. وتشمل التذكرة المرطبات والمقبلات، باستثناء الكعكة، ويمكن الحجز لـ10 أطفال كحد أدنى و30 طفلاً كحد أقصى.