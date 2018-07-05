الأرشيف الوطني يحفز موظفيه بمحاضرة «الابتكار والسعادة»

المصدر: أبوظبي - البيان

يواصل الأرشيف الوطني اهتمامه بتحفيز موظفيه على الابتكار، ويحرص على توفير السعادة الوظيفية لهم، حيث نظم في الإطار، محاضرة بعنوان: (الابتكار والسعادة الوظيفية وأثرهما على إنتاجية الموظف)، تناولت موضوعاتها: مفهوم الابتكار واستراتيجيته، منهجية الابتكار ومفتاح الإبداع والابتكار، اليقظة الذهنية والسعادة والإيجابية.

قدمت المحاضرة خلود الرستماني، الرئيس التنفيذي للسعادة والإيجابية والابتكار في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وأشارت خلالها إلى أن الإمارات نموذج يحتذى في دعم الابتكار وتكريس السعادة الوظيفية في بيئة العمل، بهدف تحفيز الموظفين وتنمية مهاراتهم الإبداعية، وأشادت باهتمام الأرشيف الوطني بتوفير مؤهلات الإبداع والابتكار وبيئة العمل الملائمة للابتكار، وحرصه على نشر السعادة والإيجابية ومقومات النجاح في بيئة العمل.

ولفتت خلود الرستماني في المحاضرة، التي تمّ تنظيمها في قاعة الشيخ خليفة بن زايد بمقر الأرشيف الوطني، إلى أن الابتكار هو من طبع الإنسان منذ القدم من أجل البقاء، وعرفت الابتكار بأنه الحاجة للتغيير من خلال نموذج العمل أو التكنولوجيا. واستعرضت المحاضرة أمثلة على الابتكار في القطاع الحكومي، مثل: مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال الابتكار التكنولوجي.. وشرحت استراتيجية الابتكار وأنواعه.

وخلُصت المحاضرة إلى أن الإيجابية واليقظة الذهنية مفتاح عملي للابتكار، وسبيل إلى الصفاء الذهني وتحقيق السعادة والإيجابية والإنتاجية. وفي ختام المحاضرة، كرم الدكتور عبد العزيز ناصر الريسي مستشار التطوير الإداري في الأرشيف الوطني خلود الرستماني.