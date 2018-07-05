عودة قوية لـ«نيويست دبليو» الكورية عبر «ديجافو»

المصدر: إعداد - فاتن صبح

حققت فرقة الفتيان الكورية الجنوبية «نيويست دبليو»، عودةً قويةً لها إلى الساحة الغنائية بإصدارها الأخير بعنوان «ديجافو».

وتضم الفرقة، التي عرفت في بداياتها باسم فرقة «بليديس»، بشكلها الحالي أربعة شبان كوريين، وتشكل حالياً جزءاً من مجموعة «وانا وان» المؤقتة. وبدأت شهرة الفرقة عقب إطلاقها عام 2012 أغنية تناهض التنمر بعنوان «وجه» وأكسبت الفرقة الغنائية جماهير واسعة في حينها.

وتنبض موسيقى أغنية «ديجافو» بالقوة والتسلسل اللانمطي الذي يطبع المقاطع الموسيقية المرافقة لكلمات الأغنية ويخلق جواً راقصاً لاتيني الطابع. وتشكل الأغنية ككل بموسيقاها الإيقاعية وضربات الآلات الوترية المسموعة واللمحات الاستوائية الطابع عودةً موفقة للمجموعة التي لم توقع أعمالاً جديدة منذ ديسمبر الماضي.. أما الفيديو المصور فيزخر بالمشاهد الغامضة.