نجوم الغناء العربي يحيون ليالي دورة «قرطاج» الـ54

المصدر: تونس - رويترز

أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي أمس برنامج الدورة الرابعة والخمسين لأعرق المهرجانات الفنية التونسية، حيث سيضم مجموعة من نجوم الغناء العرب والأجانب، إضافة لعروض موسيقية ومسرحية متنوعة.

وتقام الدورة الجديدة للمهرجان في الفترة من 13 يوليو إلى 17 أغسطس على المسرح الأثري الروماني بقرطاج.

وقال مختار الرصاع مدير مهرجان قرطاج في مؤتمر صحفي أمس: اختارت إدارة المهرجان عروضاً فنية غنائية وموسيقية ومسرحية وسينمائية متنوعة وحاولت أن تحافظ على مستوى جيد يلبي كل الأذواق في ظل الميزانية المالية المرصودة للمهرجان.

وأضاف: الفنانون المشاركون في الدورة الجديدة من المهرجان يتمتعون بجماهيرية كبيرة في تونس أمثال كاظم الساهر وماجدة الرومي وأمينة فاخت.

وتفتتح الدورة الجديدة بحفل موسيقي بعنوان (من قرطاج إلى إشبيلية) للموسيقي التونسي محمد الأسود من إنتاج مهرجان قرطاج ويقدم نماذج من موسيقى المالوف التونسي والجزائري والمغربي والأندلسي.

ويشارك في العرض الفنانون زياد غرسة ودرصاف الحمداني من تونس.

وتعود نجمة الطرب التونسية أمينة فاخت للصعود على مسرح قرطاج بعد غياب طويل بإحياء حفلين غنائيين في 21 و24 يوليو.

وسيكون النجم اللبناني مارسيل خليفة من بين نجوم المهرجان بتقديم عرضه يوم 26 يوليو بينما يقام حفل العراقي كاظم الساهر يوم 31 يوليو ثم تحيي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي حفلها يوم 15 أغسطس.