جبل جيس يعزز إمكاناته الترفيهية بخدمة نقل جديدة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، أمس، تعزيز إمكانات جبل جيس الترفيهية والسياحية، من خلال باقة خدمة نقل جديدة وفاخرة، تتيح لزوار الإمارة وسكانها، وصولاً سهلاً ورحلة ممتعة إلى أعلى قمة جبلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستسهم الخدمة التي ستنطلق من وسط المدينة والجزيرة الحمراء وجزيرة المرجان إلى جبل جيس، في تمكين الجميع من الوصول بسهولة إلى أطول مسار انزلاقي في العالم، وحديقة منصة المشاهدة. وقال هيثم مطر، الرئيس التنفيذي للهيئة: يأتي إطلاق هذه الخدمة دليلاً إضافياً على الجهود المتواصلة التي نبذلها لمنح زوار الإمارة، تجربة استثنائية.