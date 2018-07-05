«أمير الشعراء» يفتح باب الترشيح للموسم الثامن

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي فتح باب الترشيح لمسابقة أمير الشعراء بموسمها الثامن 2018 - 2019 اعتباراً من الشهر الحالي حتى 30 سبتمبر المقبل.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس اللجنة، إن «أمير الشعراء» يواصل تحقيق أهدافه ورسالته في النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه والترويج له في الأوساط العربية، وإحياء الدور الإيجابي للشعر العربي في الثقافة العربية والإنسانية، وتأكيد دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على تقديم إضافات متميزة ومبدعة في كل موسم، حيث سيظهر البرنامج - الذي يبث من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي - بحلة جديدة هذا العام من حيث الإخراج والتنفيذ.

من جهته، أفاد الناقد والأديب سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في اللجنة، بأن هناك 5 شروط أساسية للترشح للمسابقة بموسمها الثامن، تتمثل في ألّا يقل عمر الشاعر أو الشاعرة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 45 عاماً، وإرسال قصيدة عمودية لا تزيد أبياتها عن 30 بيتاً، أو إرسال قصيدة تفعيلة لا تزيد عدد مقاطعها عن مقطعين دون أن يتجاوز عدد أسطر كل مقطع 15 سطراً، إلى جانب إرسال سيرة ذاتية للمترشح، وذلك عبر البريد الإلكتروني الخاص بالبرنامج (POP8@tcaabudhabi.ae).