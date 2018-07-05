فنون التراث السعودي تتألق في «مهرجان الموسيقى» بالقاهرة

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يضرب محبو الفنون التراثية في مصر وسائر الدول العربية موعدا مع الاستمتاع بتشكيلات فريدة من الفنون الغنائية التراثية السعودية، حيث تشارك الهيئة السعودية العامة للثقافة بفرقة فنية في فعاليات مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي الذي ينطلق في مصر اليوم، ويستمر حتى الثاني عشر من يوليو الجاري.

وتشارك الهيئة العامة للثقافة ممثلة للسعودية بفرقة مكونة من 19 شخصاً بهدف إبراز الموسيقى الشعبية العريقة التي تشتهر بها المملكة، حيث من المقرر تقديم ألوان من الفنون الشعبية والتراثية لزوار المهرجان والعمل على تعزيز التبادل والتفاعل الثقافي بين شعبي البلدين الشقيقين، وباقي الدول المشاركة في المهرجان الذي سيستضيف نحو 550 مشاركاً من مختلف الدول العربية.

ترويج

ويشكل هذا قيمة كبيرة كونه يعزز الترويج للتراث الفني والثقافي السعودي. وياتي هذا الحدث كجزء مهم وحيوي ضمن إطار وباقة الفعاليات والحراك الثقافي والفني الناهض الذي تشهده السعودية والذي تتنوع أشكاله الفنية والثقافية.