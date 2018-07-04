ارتفعت الحرارة إلى 34 درجة .. فمات 17 شخصاً في كندا

المصدر: ا ف ب

اعلنت السلطات الصحية الاربعاء ان 17 شخصا على الاقل توفوا في كيبيك بسبب موجة الحر التي تضرب شرق كندا منذ نهاية الاسبوع.

وقالت المسؤولة الاقليمية عن الصحة العامة في مونتريال ميلين دروان ان عدد الوفيات بسبب موجة الحر في مونتريال وصل حاليا الى 12.

ونقلت صحيفة "لا تريبون" عن السلطات الصحية المحلية ان خمس وفيات سجلت ايضا منذ 48 ساعة في مناطق شرق عاصمة كيبيك.

وقالت الطبيبة في حديث لتلفزيون "راديو-كندا" العام ان الضحايا في مونتريال "من الفئات الضعيفة كالمسنين او الاشخاص المصابين بأمراض مزمنة او عقلية" او ممن لا يملكون مكيفات.

وسجلت الحرارة الاربعاء 34 درجة مئوية في مونتريال مع نسبة رطوبة تخطت اربعين في المئة بحسب توقعات مركز الارصاد الجوية.

وارتفعت الحرارة فوق الثلاثين درجة مئوية منذ الجمعة في جنوب كيبيك مع نسبة رطوبة وصلت حتى 44 مطلع الاسبوع.

واعلنت "حالة الانذار بسبب ارتفاع الحرارة" في جنوب كيبيك لكن الارصاد الجوية تتوقع انخفاضها اعتبارا من الجمعة.

ولم تسجل حتى الان اي حالة وفاة في اونتاريو المجاورة التي شهدت ايضا درجات حرارة مرتفعة.

في 2010 ادت موجة حر الى وفاة مئة شخص في مونتريال.