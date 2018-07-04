انفصال المغنيين شيريل ووليام بعد عام ونصف

المصدر: لندن - د ب ا

أعلنت المغنية البريطانية شيريل كول انفصالها عن المغني ليام باين، نجم فريق «وان دايركش» بعد علاقة دامت عامين ونصف.

وكتبت شيريل (35 عاما) على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي«نعلن لكم ونحن نشعر بالحزن أننا انفصلنا. لقد كان قراراً صعباً بالنسبة لنا. مازلنا نكن لبعضنا مشاعر حب كأسرة. ابننا بير هو عالمنا. ونحن نطالب باحترام خصوصيتنا في هذا الوقت».

وبعد دقائق، نشر ليام (24 عاما) نفس التغريدة على صفحته.

وذكرت «ذا صن» البريطانية أن شيريل ووليام اتفقا على الانفصال منذ أسبوعين عقب تكهنات بشأن علاقتهما، وقال مصدر للصحيفة «شيريل ووليام عملا بجهد لإصلاح علاقتهما».