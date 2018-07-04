«ليل خارجي» يفتتح الدورة 40 لمهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: القاهرة - رويترز

تنطلق الدورة الأربعون لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر المقبل، واعلن امس اختيار فيلم «ليل خارجي» للمنافسة على جوائز دورته الأربعين، والفيلم إخراج أحمد عبد الله السيد وتأليف شريف ألفي وبطولة منى هلا وكريم قاسم ومحمد يسري وأحمد مالك وشريف دسوقي وعمرو عابد وأحمد مجدي.

وأخرج السيد عدداً من الأفلام خلال الأعوام الثمانية الماضية نالت جوائز دولية. وكتبت إدارة المهرجان على حسابها بفيسبوك «مهرجان القاهرة يعلن عن أول أفلامه المصرية».

وشهدت إدارة المهرجان تغييراً في مارس الماضي بتعيين المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي (43 عاما) رئيساً للمهرجان ، فيما احتفظ الناقد يوسف شريف رزق الله (75 عاما) بمنصب المدير الفني للمهرجان.