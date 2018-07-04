«الفجيرة الثقافية» تشارك في «ميغرارت» السينمائي بإيطاليا 8 الجاري

المصدر: ■ الفجيرة - البيان

تشارك جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في فعاليات مهرجان «ميغرارت» السينمائي، الذي سيعقد في مدينة كالتابيلوتا بإيطاليا خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري، برئاسة الفنانة صباح بنزيادي، ويقدم الشاعر الإماراتي خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية في اليوم الختامي للمهرجان الذي ترعاه وزارة الثقافة الإيطالية، قراءات شعرية ضمن كوكبة من الشعراء الإيطاليين، مثل أنتونالا ماجو، وليدي تيليوتا.

فعاليات

وتتضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان «MigrArti Film Fest Caltabellotta»، الذي تنظمه جمعية الصباح الثقافية بالتعاون مع إدارة العلاقات الثقافية العامة وهيئة السينما والمسرح الإيطاليتين، عرض 60 فيلماً روائياً ووثائقياً من مختلف الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى مناشط فنية وثقافية وأدبية متنوعة ستقام في مختلف المواقع الأثرية والتاريخية لمدينة كالتابيلوتا الإيطالية، المعروفة عربياً بـ «قلعة البلوط».

تعريف

وأوضحت صباح بنزيادي، رئيسة جمعية الصباح الثقافية مديرة المهرجان، أن الدورة الجديدة للمهرجان تتميز بالتعريف بالثقافة العامة لجمهورية إيطاليا وجزيرة صقلية على وجه الخصوص، فضلاً عن العمل على تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش بين شعوب العالم من خلال مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة، لافتة إلى أن دولة الإمارات تعد الدولة الخليجية الوحيدة التي ستشارك في فعاليات المهرجان.

تواصل

وأكد خالد الظنحاني، رئيس جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، أن المشاركة الإماراتية تأتي ضمن مبادرة «سفراء زايد» الدولية التابعة للجمعية، التي تهدف إلى مد جسور التواصل الحضاري مع الثقافات الأخرى وتوسيع آفاقه، والتعريف بالواقع الثقافي والإبداعي الإماراتي، ونشر ثقافة وتراث الإمارات لدى شعوب العالم، إضافة إلى فتح باب الحوار وتعزيز التعاون مع المؤسسات الثقافية والمثقفين في إيطاليا، وذلك من منطلق دعم مسيرة العطاء الثقافي العربي ونشر الثقافة العربية عالمياً.