صورة مؤثرة لإطفائي سعودي تحدى النيران وأنقذ العائلة

المصدر: البيان الالكتروني

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة مؤثرة لرجل الدفاع المدني السعودي مسفر عواض الحارثي، وأشاد المغردون ببطولته وشجاعته، حيث اقتحم شقة تتطاير من داخلها لهب النيران، ليسهل عملية دخول رجال الإطفاء وإخماد الحريق، وينقذ أسرة من بين لهب النيران في حي مشرفة بمحافظة جدة غرب السعودية.

ونقل موقع "العربية.نت" عن الحارثي قوله "انتقلت إلى موقع الحادث، وكانت هناك فرقة حي الرحاب التي باشرت الحادث قبل وصولي، حينها شاهدت أب الأسرة في حالة مضطربة، ليصف لنا موقع أسرته داخل النيران والمكونة من الأم وطفلين، في الوقت الذي قامت فيه فرقة الإطفاء بفتح الباب".

وتابع الحارثي "دخلنا الشقة بحسب وصف الأب، وسرنا وسط غيمة سوداء من الدخان الخانق الممتلئ بأول اكسيد الكربون ودرجة حرارة مرتفعة، ولم نجد أحداً بحسب الوصف، وفجأة شاهدنا الأم عند النافذة تقاوم لهب النيران والاختناق وتحاول القفز منها، وتمكنت أنا وفريق الدفاع المدني من إنقاذها مع طفليها، وتم إخراجهم جميعاً من الباب الرئيسي للشقة".

وأكد أنه لم يكن يعلم أن هناك من التقط له صورة عقب خروجه من المنزل، وأن صورته تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وقال: "إنني ضمن فريق عمل يقوم بمواجهة الأخطار، فأنا وجميع رجال الدفاع المدني نعمل من أجل إنقاذ حياة الآخرين، وهذا دورنا ونفتخر به، فرجل الدفاع المدني تغمره السعادة بعد أي حالة إنقاذ، لأن هؤلاء الأبطال تربوا على التضحية في سبيل الوطن والمواطن، ولذلك يبذلون التضحيات تلو التضحيات".