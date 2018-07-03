«مدارات ونقوش».. فضاءات تاريخية وتراثية

المصدر: دبي - البيان

تضمن العدد الجديد من مجلة «مدارات ونقوش»، الصادرة عن مركز جمال بن حويرب للدراسات في دبي، الكثير من الملفات الثقافية والتراثية والأدبية.

واستهلت موضوعات العدد بافتتاحية لرئيس تحرير المجلة الباحث والمؤرخ جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، بعنوان «من يكتب التاريخ وهل تاريخنا مختلق؟»، تناول فيها المغالطات التي تطال الكتابة التاريخية وما يروج من تحريف وتزييف. كما اشتملت المجلة على قراءة تاريخية عن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال حضوره في تغطيات وأخبار أرشيف صحيفة الأهرام المصرية.

وفي ملف «أعلام من الراوي» قدمت المجلة تقريراً عن حياة ومسيرة الملك السعودي الراحل خالد بن عبد العزيز آل سعود.