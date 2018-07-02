«دبي للثقافة» تنظم دورة تدريبية لفريق إدارة المخاطر

المصدر: دبي - البيان

عقدت هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، دورة تدريبية لفريق إدارة المخاطر لنظام استمرارية الأعمال في الهيئة، من أجل التعريف بنظام الأيزو «22301:2012». وفي أعقاب الدورة، قام سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة للهيئة، بتكريم أعضاء الفريق.

وكانت الهيئة قد قامت بتشكيل فريق إدارة المخاطر لنظام إدارة استمرارية الأعمال في الهيئة، مع وضع خطط خاصة في حالات الطوارئ والأزمات لضمان استمرار سير العمل، حيث يتولى الفريق إعداد ومراجعة سياسات ومنهجيات تحليل وتقييم المخاطر لنظام إدارة استمرارية الأعمال، إضافة إلى تحليل تأثير الأعمال في الهيئة، وتحديد الأولويات في الخدمات والعمليات والأنشطة، مع وضع خطط وإجراءات الاستجابة للحوادث المعطلة لسير العمل، وكيفية إدارة استمرارية العمل في الهيئة في ظل هذه المخاطر. وتسهم الدورة في مساعدة الأعضاء على بناء وتطوير قدراتهم للتعامل السريع والسلس في حالات الطوارئ، ما يمكنهم من الحصول على فهم كامل لجميع الخطوات والأدوار والمسؤوليات.

وقال سعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة: إننا نحرص باستمرار على تطوير كوادرنا المتخصصة في مختلف المجالات، وكان الهدف من هذه الدورة الارتقاء بمهارات فريق إدارة المخاطر لنظام استمرارية الأعمال في الهيئة، ومساعدة كل الإدارات والوحدات التنظيمية التابعة لها للقيام بعملياتها على النحو الأمثل. ويمثل ذلك دعماً كبيراً للهيئة في تحقيق رسالتها، لترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية خلاقة ومستدامة للثقافة والتراث والفنون والآداب عن طريق تمكين هذه القطاعات الأربعة لنشر السعادة في أوساط المجتمع.

يشار إلى أن تطبيق معيار استمرارية الأعمال يأتي ضمن توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرصاً من المعنيين على وضع خطط وإجراءات لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تتعرض لها الإمارة في مختلف المجالات لمواجهتها بكل جوانب الاستعداد والجاهزية والتنسيق المسبق بين المؤسسات والدوائر المختلفة.