بحث تحضيرات الدورة الـ11 من مهرجان المسرح العربي

المصدر: الشارقة - البيان

تقدمت اللجنة العليا لمهرجان المسرح العربي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، على ما قدمه وما يقدمه سموه للثقافة والمسرح في الوطن العربي عموماً، ولمصر على وجه الخصوص، جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد برئاسة إسماعيل عبد الله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إلى القاهرة، في إطار التحضير للدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربي التي ستحتضنها القاهرة من 10 حتى 16 يناير 2019، وذلك للالتقاء مع قطاعات من وزارة الثقافة المصرية، واللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

شكر

وتم خلال هذه الزيارة لقاء الوفد باللجنة العليا للمهرجان التي شكلتها وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبد الدايم، وتتكون من خالد جلال منسقاً عاماً، وعضوية كل من د. سامح مهران، ود. مجدي صابر، وإسماعيل مختار، والفنان عصام السيد، ومن جانبه شكر إسماعيل عبد الله، أعضاء اللجنة العليا على حماسهم واستعدادهم للتعاون مع الهيئة لإنجاح هذه الدورة، مثمناً الروح الإيجابية التي عبرت عنها وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم المتمثلة بالتعاون والدعم لإقامة دورة مميزة بمصر، مؤكداً أن الدورة 11 ستكون دورة بحجم الانتظارات والتطلعات التي تحرص الهيئة أن تكون دورة متميزة، وتم خلال هذا اللقاء تدارس كل الجوانب المرتبطة بالتنظيم والتدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل انعقاد المهرجان، انطلاقاً من حجز الفضاءات، وتكوين اللجان التنظيمية، وكل الالتزامات المحددة للطرفين وفق الاتفاقية الموقعة بينهما، من جانبه أكد المنسق العام للمهرجان خالد جلال أن الوزارة تعمل على استقبال هذا الحدث المهم، بما يليق بسمعة مصر والهيئة العربية للمسرح في آن معاً.

من ناحية ثانية، اجتمع وفد الهيئة العربية للمسرح أيضاً مع أعضاء اللجنة المشرفة على المؤتمر الفكري.

المؤتمر الفكري

وقد تم التداول في الإطار العام للمؤتمر الفكري الذي سيتناول المسرح المصري في القرن العشرين من خلال ندوة «نقد التجربة، همزة وصل، المسرح المصري في القرن العشرين» التي ستشهد تنظيم الحلقة الأولى من هذه الندوة في إطار المهرجان، ليكون التركيز على المسرح المصري من 1905 حتى 1952، بحيث يتم استكمال الحلقتين الثانية والثالثة في مواعيد تحدد لاحقاً من عام 2019.

هذا، وسيتم تقديم الأبحاث حسب المحاور الرئيسة والفرعية التي تم الاتفاق عليها بإسهام الباحثين والنقاد المصريين الذين سيفتح لهم باب المشاركة من خلال إعلان عام عن الندوة.

تنسيق

تناول الحديث مع أحمد عواض رئيس مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة، دراسة إمكانية العمل بين الهيئة العربية للمسرح وهيئة قصور الثقافة، وإصدار النشرة اليومية للمهرجان، كما تم التداول في الجوانب المرتبطة بالمجال الإعلامي، وخصوصاً المركز الإعلامي والمؤتمرات الصحافية، وتم الاتفاق على إعداد التصور المفصل الخاص بهذه الجوانب.