أحلام تختتم حفلات مهرجان موازين الـ17

المصدر: الرباط - رويترز

اختتمت المطربة أحلام ليالي مهرجان موازين في المغرب، في دورته الـ17، أول من أمس، بحفل كبير جذب الآلاف من عشاق الموسيقى الشرقية والأغاني الخليجية بشكل خاص، وأطلت أحلام على مسرح النهضة الذي يستضيف برنامج الموسيقى الشرقية في المهرجان بقفطان مغربي أزرق ورددت على مدى أكثر من ساعتين باقة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور. ووجهت أحلام كلمة لجمهور الحفل «أنا اليوم بينكم أحس أنا مش غريبة.. أحس إن أنا في بلدي الثاني المغرب ».

ومن بين ما غنته أحلام في الحفل: «تدري ليش» و«ما يصح إلا الصحيح» و«قول عني» و«اللي شايف نفسه». وتوجهت أحلام إلى الجمهور قائلة :«أنا كنت متأكدة أنكم ما راح تخذلوني..أنا جيت بس لأني أحبكم».