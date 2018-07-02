برامج وفعاليات عائلية في موسم صيف أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تقدم أبوظبي خلال عطلة هذا الصيف، مجموعة من الأنشطة والتجارب للاستمتاع مع العائلة والأصدقاء بعيداً عن الغرف المكيفة المغلقة، فيتيح «موسم صيف أبوظبي» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حتى 18 أغسطس القادم، الاستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات التي تضفي الانتعاش والحيوية في مختلف أنحاء الإمارة.

وتم تقديم 5 طرق للاستفادة من عروض وتجارب موسم صيف أبوظبي:

الأول: قضاء نهار في منطقة العين،والثاني التسوّق الذي يتضمن تخفيضات هائلة تصل نسبتها إلى 80% في 20 مركز تسوق. والثالث: جولة لتذوق الطعام في مجموعة من ابرز المطاعم .

أما الرابع فهو مشاهدة العروض التي تقام هذا الصيف التي تؤمن الترفيه للأطفال وتبهجهم ، والأخيرة وهي عروضات مغرية لعطلة محلية .