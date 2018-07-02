استكمال تصوير «الديزل» تحضيراً لعرضه في عيد الأضحى

المصدر: القاهرة - جنا حماد

يستكمل صناع فيلم «الديزل» من بطولة الفنان المصري محمد رمضان تصوير المشاهد المتبقية من العمل، لكي يكون جاهزاً للمنافسة في سباق عيد الأضحى السينمائي المقبل.

وكان التصوير في الفيلم قد توقف على مدار الأشهر الخمسة الماضية، بسبب انشغال بطله محمد رمضان في تصوير مسلسله «نسر الصعيد» الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، بالإضافة لانشغال بعض فريق العمل في تصوير مسلسلاتهم خلال الشهر الكريم.

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي ويجسد رمضان فيه شخصية دوبلير، ويشاركه البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، ياسمين صبري، هنا شيحة، محمد ثروت، شيماء سيف، تامر هجرس، من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج كريم السبكي.