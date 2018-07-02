«زهبة ولدنا» احتفاء بالعادات والتقاليد المحلية مسرحياً

المصدر: الفجيرة - البيان

شهد مسرح جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، بحضور الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، عرضاً لمسرحية «زهبة ولدنا» تأليف حمد الظنحاني وإخراج أيمن الخديم، وسط توافد منقطع النظير لمئات المدعوين الذين لبّوا دعوة جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، لحضور العرض الذي يحمل بطياته احتفاء بتقاليد وعادات إماراتية بكل ما فيها من دلالات عن سمو قيم المجتمع الإماراتي وروابط المحبة والتكافل التي تجمع أهله.

وضم الحشد الجماهيري الضخم الذي غصّت به صالة المسرح، على مدى يومين، لفيفاً من أعيان المنطقة وعدداً من الشخصيات الفنية ومديري الثقافة والمسارح في إمارة الفجيرة، تقدمهم محمد أحمد اليماحي عضو المجلس الوطني، وحمدان كرم الكعبي مدير هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، وشريف حبيب العوضي رئيس مجلس إدارة مسرح الفجيرة الوطني، وأحمد سعيد الضنحاني رئيس مجلس إدارة نادي دبا، وعبيد أحمد اللاغش الظنحاني رئيس جمعية دبا للثقافة والفنون والمسرح، وسلطان مليح مدير المركز الثقافي بالفجيرة، وحشد من المثقفين.

تدور أحداث مسرحية «زهبة ولدنا» حول عائلة مؤلفة من أم وثلاثة أولاد وبنت، تنوي تزويج اثنين منهم، لكن اختلاف آلية التفكير بين العائلة وعائلتي العروسين تضع الجميع في عدد من المواقف الدرامية والمفارقات خلال فترة التحضير للعرس وبعده.

الحكاية البسيطة التي قدمت بقالب كوميدي طريف حملت دعوة صريحة لتسهيل تكاليف الزواج على الشباب، وتقديم المثل بالتعاون والتلاحم بين الأهالي وتعزيز أواصر المحبة والتكافل بين أبناء المجتمع.

جسّد شخصيات المسرحية إبراهيم القحومي، أيمن الخديم، صوغة، سعيد الهرش، دلال ياسر، سرور الحار، وغيرهم.