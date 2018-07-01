عرض بيت أسطورة الملاكمة محمد علي للبيع

المصدر: البيان الالكتروني

عرض بيت أسطورة الملاكمة محمد علي في ولاية ميشيغان للبيع بسعر مثير للدهشة، لكن السبب يكمن في المسيرة الرياضية لصاحبه.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية"، يصل سعر بيت محمد علي الممتد على 32 هكتارا إلى مليونين و895 ألفا و37 دولارا.

وجرت إضافة 37 دولارا إلى المبلغ تخليدا لعدد المرات التي فاز فيها كلاي بالضربات القاضية على حلبات الملاكمة.

ويضم عقار علي بيتين اثنين وحلبة للملاكمة وملعبا لكرة السلة فضلا عن غرفتين أخريين للبخار والتدليك.

وعاش كلاي في واحد من البيتين اللذين اشترتهما عائلته سنة 1975، أي قبل عشر سنوات من اكتشاف إصابته بمرض باركنسون (الشلل الرعاش).

وتم إكمال تشييد البيت الكبير سنة 1990، وقضى فيه كلاي فترة من حياته بعيدا عن ضوضاء الشهرة.

ويقع عقار محمد علي في موقع رائع أحيط بالأشجار، ومن المرجح أن تكون سمعة صاحبه أحد عوامل الإقبال عليه بشكل كبير بعد عرض الإعلان.