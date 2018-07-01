خدمة جديدة للفيديوهات في خلفية الهاتف الذكي.. مجاناً على «يوتيوب»

المصدر: دبي - البيان

أتاح موقع يوتيوب، أخيراً، للمستخدمين، إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية وغيرها خلال القيام بأنشطة أخرى على الهاتف، في أماكن وأجهزة محددة. وذلك بعد أن كانت هذه الخدمة، ولسنوات طويلة، حكراً على مشتركي يوتيوب «Red» أو «Premium» أو «Google Play»، الذين يدفعون مبالغ مالية مقابل اشتراكهم.

وبمقتضى هذه الخدمة، أصبح بإمكان مستخدمي يوتيوب حصرياً في الولايات المتحدة، ممن يملكون هواتف تعمل بنظام أندرويد 8.0 أوريو والأحدث منها فقط، أن يستمروا في مشاهدة فيديوهات يوتيوب في الخلفية، بينما يقومون بأنشطة أخرى. وذلك طبقاً لما أوضحه خبر نشره موقع سكاي نيوز عربية.

ومن المتوقع أن يوسع «يوتيوب» من نطاق الأشخاص، الذين سيستفيدون من هذه الخاصية.