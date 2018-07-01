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مبادرة

افتتاح كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي في تونس

المصدر:
  • تونس - الحبيب الأسود
التاريخ:

شهدت مدينة الثقافة في العاصمة بتونس، مساء أول أمس، افتتاح كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي، بمبادرة من مؤسسة «عبد العزيز سعود البابطين الثقافية» بالكويت، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وبحضور الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وحشد من الشعراء التونسيين والعرب. وقال عبد العزيز سعود البابطين رئيس «مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية»: إن فكرة إنشاء كرسي أبي القاسم الشابي للشعر العربي، هي فكرة مشتركة مع الرئيس السبسي منذ سنة 2015، نظراً للقيمة الريادية لهذا الشاعر في تونس وفي الوطن العربي. وذكر البابطين أن اهتمام المؤسسة بالشاعر أبي القاسم الشابي، ناجم عن عمق الأثر الذي تركه هذا الشاعر في نفوس الشعوب.

 

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