ابنة مايكل جاكسون ترثي جدّها

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

رثت ابنة المغني الأميركي الشهير مايكل جاكسون جدها الراحل جو، عبر نشر صورة تظهر فيها وهي ممسكة بيده خلال الساعات الأخيرة من حياته، قائلة إنه جعلها هي والآخرين فخورين بكونهم من عائلة جاكسون.

وقالت باريس جاكسون (20 عاماً)، لمايكل جاكسون، على حسابها على إنستغرام، إنه رغم فترات التباعد السابقة زار العديد من أفراد العائلة الكبيرة جو جاكسون قبل وفاته يوم الأربعاء الماضي عن عمر 89 عاماً.

وباريس جاكسون، العارضة والممثلة، والتي تربت مع أخويها في كنف جديها بعد وفاة والدها، قالت إنها تعتز بالوقت الذي قضته مع جدها خاصة اللحظات الأخيرة .

ونشرت جاكسون صورة لها وهي ممسكة بيد جدها في المستشفى وكذلك صوراً لجو جاكسون في أيام شبابه.