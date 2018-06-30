رحيل الفنان التشكيلي المصري محمد رزق

المصدر: القاهرة - رويترز

توفي الفنان التشكيلي والناقد المصري محمد رزق، أول من أمس عن عمر ناهز 79 عاماً، ونعاه قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة في بيان وصفه بأنه «أحد فرسان المذهب التجريدي في فن التصوير المصري المعاصر».

ولد رزق في عام 1939 بمحافظة المنوفية وتخرج في كلية الفنون التطبيقية عام 1968 قبل أن يحصل على دبلوم في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1975، شغل العديد من المناصب القيادية بقطاع الفنون التشكيلية في وزارة الثقافة منها مدير مركز الجزيرة للفنون.

ومثل رزق مصر في المؤتمر التاسع للاتحاد الدولي للفنون في ألمانيا الغربية عام 1979 وأقام معارض عديدة داخل مصر وخارجها. وحرصت متاحف وهيئات ومؤسسات كبرى على اقتناء أعماله، ومنها متحف الفن المصري الحديث ومتحف البنك الأهلي المصري ووزارة الخارجية المصرية.