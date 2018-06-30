أنشطة فولكلورية عربية ونجوم غناء في مهرجان جرش 2018

المصدر: عمان - رويترز

يجذب مهرجان جرش للثقافة والفنون في المملكة الأردنية مجموعة جديدة من نجوم الموسيقى والغناء هذا العام من بينهم أحلام والكويتي عبد الله الرويشد واللبناني عاصي الحلاني، والمهرجان الصيفي الذي تستضيفه مدينة جرش الأثرية بشمال غرب الأردن في يوليو هو الأكبر فنياً الذي تحرص المملكة على إقامته سنوياً منذ ثمانينات القرن الماضي. ومن أبرز الفنانين الأردنيين المشاركين هذا العام حسين السلمان ونانسي بيترو وجهاد سركيس ومحمد الحوري ومكادي نحاس. وإضافة إلى الحفلات الغنائية الفردية يقيم المهرجان ليلة عراقية تجمع الفنانين سيف نبيل ومحمد الفارس.

كما تشارك مجموعة كبيرة من الفرق الشعبية والفولكلورية العربية منها فرقة صمود الفلسطينية للدبكة الشعبية وفرقة نغم الموسيقية السعودية وفرقة تخت الكويتية وفرقة رضا للفنون الشعبية المصرية.

وتقام أنشطة الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان في الفترة من 19 إلى 28 يوليو بمدينة جرش الأثرية ومن 29 يوليو إلى الرابع من أغسطس في العاصمة عمان.

وتنظم المهرجان وزارة الثقافة الأردنية بالتعاون مع المركز الثقافي الملكي واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين وبلدية جرش الكبرى.