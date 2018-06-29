إدانة رجل تزوج 24 امرأة وأنجب منهن 149 ابناً

المصدر: وكالات

فرضت قاضية في المحكمة العليا في مقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية أحكاماً مشروطة على رجلين، بعد إدانتهما بتعدد الزوجات، لكنهما تمكنا من تجنب عقوبة السجن.

ووجدت القاضية ونستون بلاكمور مذنباً لزواجه من 24 امرأة أنجب منهن 149 ابناً، في حين كان جيمس أولير متزوجاً من خمس زوجات.

ويسمح حكم بلاكمور بتقييد الإقامة الجبرية له لمدة ستة أشهر بالذهاب إلى العمل، والتعامل مع حالات الطوارئ الطبية، أما عقوبة أولير فقد بلغت ثلاثة أشهر من الإقامة الجبرية، ويواجه كلاهما فترة اختبار لمدة 12 شهراً، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان العشرات من أنصار “بلاكمور” في المحكمة، وبعضهم بكى عندما قرأ الحكم. وطلب محامي بلاكمور من القاضي النظر في جميع الأحكام المحتملة في القضية، بما في ذلك الإفراج المطلق.

وأقصى عقوبة لتعدد الزوجات بموجب القانون الجنائي الكندي هي السجن خمس سنوات.