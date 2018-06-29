فنان يستعرض سرعة الرسم على وقع الأنغام

المصدر: إعداد ـ فاتن صبح

ستتطاير الألوان على وقع موسيقى فرقة هيوستن السمفونية لتقدما معاً معرض «تجربة حفل تكدس الطلاء» في قاعة «جونز هال» في تكساس، حيث سيقيم الرسام السريع دان دن مسند لوح الرسم الدوار على المسرح ويبدع لوحاته بالتزامن مع معزوفات الفرقة السمفونية بقيادة مايكل كراجوسكي.

ويتميز دن بقدرته على إنهاء لوحة 6×6 أقدام لتمثال الحرية في أقل من دقيقتين، لكنه يدين بشهرته الواسعة لابتكاره رسومات المشاهير كإلفيس بريسلي وجون لينون ومارلين مونرو.

كثر قد استمتعوا برؤية دن بملابسه الملطخة بالطلاء وحضوره المسرحي الباهر كأحد نجوم الروك، وتشير تقديراته بأنه أقام أكثر من 500 معرض ورسم ما يزيد على 1500 لوحة، وجمعت حفلاته أكثر من ملياري دولار ذهبت للتبرعات.

أما عن حفله المقبل «تكدس الطلاء»، فأوضح: تحدثت إلى مايكل كراجوسكي وسألته عن الأشياء التي تصلح لفرقة هيوستن السمفونية، واستعرضنا الاختيارات الموسيقية واللوحات، وقررت أن أرسم على أنغام إحدى المقطوعات لوحةً لراعي بقر. يذكر أنه في نهاية كل عرض ستخضع اللوحات المرسومة لمزاد علني حيث سيذهب ريع جزء من العائدات لفرقة هيوستن السمفونية، وستبدأ المزايدات بمبلغ 2500 دولار.