بريق أبوظبي ينعكس على فعاليات الصيف ببرامج وعروض عالمية

المصدر: أبوظبي - البيان

تتعاون دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مع أبرز منظمي الفعاليات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية المميزة في الإمارة هذا الصيف. حيث سيضم موسم صيف أبوظبي 2018 عدداً من أهم العروض العالمية والإقليمية والهندية مع محطات غنائية وكوميدية.

وسيتم تنظيم مجموعة من الفعاليات المميزة في مختلف المواقع ومراكز التسوّق التي ستستمر لغاية 18 أغسطس تعزيزاً لموقع أبوظبي كوجهة مفضلة للترفيه على مدار السنة.

أحد عروض الفعاليات

وتستعد مجموعة MBC لاستضافة أحد أروع عروض شبكة «نيكلوديون» من 6 إلى 15 أغسطس المقبل. حيث تقدم شخصيات نيكولوديون مجموعة من العروض المرحة هذا الصيف. وطوال 15 عاماً، وفرت عروض نيكلوديون المرح للعائلات مع شخصياتها المحببة لدى الأطفال حول العالم، مثل «دورا المستكشفة»، و«سبونج بوب»، و«سلاحف النينجا»، و«باو باترول». يوفر «عالم نيكلوديون» للأطفال فرصة الاستمتاع بالعديد من أنشطة الغناء واللقاءات الممتعة والأنشطة المتنوعة التي لا تنتهي.

كما سيتاح لجمهور موسم صيف أبوظبي فرصة حضور أحد أكبر العروض الموسيقية في العالم «يونايت ويذ تومورو لاند» يوم 28 يوليو في قاعة دو، جزيرة ياس من الساعة 2 ظهراً إلى 2 بعد منتصف الليل. حيث يُنقل هذا العرض إلى أبوظبي في بث حي ومباشر من منطقة بوم في بلجيكا. سيتمكن محبو الموسيقى في أبوظبي من الاحتفال مع مجموعة من البلدان بما فيها إيطاليا ومالطة والمكسيك وإسبانيا وتايوان ولبنان.

واحتفالاً بعيد استقلال الهند، يقام عرض بريق الهند بين 16 و18 أغسطس من الساعة 6 مساءً إلى 11 مساءً في قاعة دو. يقام هذا المهرجان لمدة ثلاثة أيام تتخلله أجواء تقليدية وفنون متنوعة. كذلك ستتوفر مجموعة من المأكولات الشهية التي تميز مختلف المناطق إلى جانب عروض ترفيهية مختلفة مع عروض الجوالة الهندية وعروض الأداء.

وسيقدم أحد أبرز طهاة الهند عروض طهي حية أمام الجمهور. ويضم البرنامج الاحتفالي حفلة موسيقية يحييها الفائزون ببرنامج إندياز غات تالنت وإنديا أيدول ودانس إنديا ليكون المهرجان الوحيد في المنطقة لعرض الفائزين بعروض المواهب التلفزيونية الرائدة على المسرح. كما وسيكون هناك مفاجأة خاصة مع حضور أحد نجوم بوليوود الذي سيقدم أغنية مباشرة على المسرح.