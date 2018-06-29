«ملحمة دانتي» تتشكل بخطوط ثلاث حضارات

المصدر: القاهرة - د ب أ

افتتح بالمعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة هذا الأسبوع، معرض «ملتقى التقاليد الثلاثة حول فن الخط بمصر 2018» في دورته الثانية، تحت شعار «هلم نكتُب الكوميديا الإلهية» وذلك بمشاركة خطاطين من مصر والصين وإيطاليا.

وقال الدكتور باولو ساباتيني مدير المركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة، إن المعرض الذي تنظمه شبكة المعاهد الثقافية الإيطالية بالعالم، يأتي ضمن مشروع دولي كان قد أطلقه المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة، ويهدف لإعادة النسخ الخطي والغرافيكي، لأبيات من الملحمة الشعرية المعروفة باسم الكوميديا الإلهية، التي كتبها الشاعر الإيطالي دانتي أليغيري.

وأشار إلى أن دانتي بدأ كتابة هذه الملحمة عام 1308 وحتى عام 1321 ميلادية، لتكتب أبيات الملحمة بأيدي فناني الخطوط بثلاث دول تمثل ثقافات مختلفة، وهي مصر والصين وإيطاليا.

وأضاف باولو: إن الحضارات الثلاث المصرية والصينية والإيطالية، التي شاركت بالمعرض، يجمعها الولع والشغف بفن الخط، كشكل من أشكال الفنون، الأمر الذي جعل المعرض، مصدر إلهام متفرد، ومفعم بالأسرار، وذلك للمرة الثانية، بعد أن أقيم المعرض في دورته الأولى بمدينة الأقصر التاريخية، بصعيد مصر في شهر سبتمبر الماضي.