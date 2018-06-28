مفاجأة.. اليوم ليس 24 ساعة

المصدر: وكالات

كشفت دراسة حديثة أن طول اليوم على كوكب الأرض ليس ثابتا كما يعرفه الجميع بـ24 ساعة، بل يزيد بمعدل طفيف للغاية.

وحسب الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ويسكونسن الأميركية، فإن اليوم الأرضي يزداد طوله بمقدار 1.8 مللي ثانية في كل قرن، نتيجة تباطؤ ضعيف للغاية في سرعة دوران الأرض حول نفسها. والمللي ثانية جزء من الألف من الثانية.

وبهذا المعدل، فإن اليوم الأرضي يحتاج إلى نحو 3.3 مليون سنة ليزيد بمقدار دقيقة واحدة.

واليوم الأرضي هو الزمن الذي تستغرقه الأرض للدوران حول نفسها دورة كاملة، لكن قوى الجذب بين الأرض والقمر تلعب دورا في الأمر.

وحسب الباحثين، فإن دوران الأرض حول نفسها يصبح أكثر بطئا عندما يبتعد القمر عنها.

وطبقا لدراسات فلكية دقيقة، يبتعد القمر عن الأرض بمعدل 3.8 سنتيمتر كل عام.