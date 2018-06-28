وفاة الفنان المصري مدحت مرسي بعد صراع مع المرض

المصدر: وكالات

توفي، الخميس، الممثل المصري مدحت مرسي عن عمر 68 عاما، بعد صراع مع المرض.

الفنان الراحل درس الزراعة، وقدم العديد من الأدوار الدرامية البارزة لاسيما في الأعمال التاريخية والدينية.

ومن بين أبرز أعماله أفلام "نص أرنب"، و"2 على الطريق"، و"المرأة الحديدية"، و"الطريق إلى إيلات"، بالإضافة إلى مسلسلات منها "غدا تتفتح الزهور"، و"اللقاء الثاني".

إلا أن دوره الأكثر شهرة كان في فيلم "حكايات الغريب"، ولعب خلاله دور موظف حكومي يبحث عن سائق دخل مدينة السويس قبل أيام من حصارها خلال حرب أكتوبر.

ورغم جفاف المهمة في البداية إلا أن شخصية المصري الحقيقية تغلبه حيث يتفاعل مع بطولة السائق خلال الحرب، ويتجاوز روتينية المهمة.