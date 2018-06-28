50 % تخفيضات في مراكز تسوق بدبي

توفّر مفاجآت صيف دبي الكثير من خيارات الترفيه للمقيمين والسياح خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة، حيث أعدت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"، العديد من الأنشطة والفعاليات التي تلائم الجميع من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث تصل التخفيضات إلى 50 % في بعض مراكز التسوق، ومن بينها:

1.سيتي ووك



سيحظى زوار منطقة سيتي ووك بعدد من المفاجآت الإضافية المتنوعة، حيث تنظّم وجهة التسّوق الشهيرة مجموعة من الفعاليات الترفيهية والعروض، فضلاً عن تمديد ساعات العمل حتى 2:00 صباحاً في المتاجر و 3:00 صباحاً في المطاعم والمقاهي. كما سيستطيع المتسوقون الإستفادة من خصم إضافي بنسبة 20٪ على عدة متاجر مثل: "كوتش"، "أرماني اكسشانج"، "راج آند بون"، "ويسلز"، أما متجر "لوزان" فيقدم تخفيضات بنسبة 25٪ حتى 50٪، بالإضافة الى خصم يقدر بـ 25٪ في متجر "كافالو" وخصم 15٪ على جميع القطع في متجر "بوليت" و "أوشا" وخصومات مذهلة في متجر "كفالي كلاس" بنسبة 50٪.

ولمتابعي الجمال والموضة والمفروشات، يقدم متجر "لو بي أتش في ماريس" خصم 10٪. وسيتمكن عشاق الشكولاتة من الحصول على خصم 20٪ عند أي عملية شراء من "بوتيك لو شوكولا" وخصم 50٪ على ورش الشوكولاتة.

ويتاح لمحبي مأكولات الشرق الأوسط تجربة آشهى الأطباق والإستفادة من خصم بنسبة 20٪ على الإيصال في مطعم "إيشاك". ويمكن للزوار التمتع بقائمة عشاء في "جالفين" مقابل 199 درهم إماراتي و 139 درهما إماراتيا في مطعم "كوكاو كتشن" و 99 درهما إماراتيا في مطعم "باو واو". ويمكن لمحبي اللحوم من الاستمتاع بخصم 25٪ على الإيصال في مطعم "بتشا".

ويقدم متجر "أم. ميكاليف" عطر 30مل كهدية بالإضافة لهدية خاصة عند أي عملية شراء لعطر 100مل وسيحصل عشاق الأحذية الرياضية على عرض "أشتري واحد وأحصل على الآخر مجاناً" في متجر "كنسبت ستور"

ويمكن للعائلات حضور عرض "موزايكا غروب" الذي يقام كل ساعتين من الساعة 4:00 مساءً إلى 10:00 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى زيارة خاصة مفاجئة من شخصية مدهش المحبوبة. يتاح للصغار أيضاً الإستمتاع والإستفادة من عروض مميزة في الوجهات الترفيهية مثل: "هوب زيرو"، " ماتيل بلاي تاون" و" ذا جرين بلانيت".

ولا تتوقف المفاجآت عند ذلك، إذ يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 150 درهماً إماراتياً أو أكثر في سيتي ووك الاستمتاع بعرض فيديو حصري ثلاثي الأبعاد "تويز" الذي يحكي قصة طفلين يستكشفان رحلة سحرية لألعاب تدبّ فيها الحياة من خلال الرسوم المتحركة. وفضلاً عن ذلك، سيحظى الزوار بالمزيد من الفعاليات المسلية مثل عرض "بالون تويستر" وفناني الكاريكاتور، الرسم على الوجه وعروض المهرجين. وأخيراً، يمكن للباحثين عن أفضل الصفقات الاستفادة من "صفقة اليوم" التي ستقام يوم الجمعة 29 يونيو وسيتم الكشف عنها في اليوم السابق.

2. أسرار السجادة الحمراء مع شارلوت تيلبوري في دبي مول



هواة الموضة والجمال على موعد مع فرصة حصرية لتعلم أسرار الماكياج من الفريق المحترف والمبدع لفنانة التجميل الشهيرة شارلوت تيلبوري. وسواءً كان المكياج مستوحى من أعين القطط مثل كحل كايت موس أو التألق الذهبي لـجنيفر لوبيز، يمكن لهواة الجمال التوجه إلى دبي مول وحجز موعد لتعلّم أحدث النصائح والتوجّهات للحصول على مظهر يليق بفعاليات السجادة الحمراء. كما سيحصل جميع هواة الجمال على هدية رائعة بعد إكمال الدروس.

3. استمتع واربح في دبي مارينا مول



سوف يحصل المتسوقون في دبي مارينا مول على فرصة الفوز بمبلغ 25,000 درهم إماراتي عند إنفاقهم 100 درهم أو أكثر. حيث يحصل الضيوف عند إبراز إيصالات الشراء على فرصة دخول "غرفة الكرات" التي أنشئت خصيصاً للمناسبة ومحاولة العثور على واحدة من 50 كرة ذهبية والظفر بإحدى الهدايا الخفية الكثيرة التي تقدمها المتاجر، فضلاً عن فرصة الفوز بالجائزة الكبرى.

4. بطولة لعبة "فيفا" من إي إيه سبورتس في دبي



سوف يحصل عشاق كرة القدم على فرصة الفوز بجائزة يومية قدرها 1,000 درهم إماراتي عند إنفاق 300 درهم إماراتي أو أكثر في سيتي سنتر مردف أو مول الإمارات، والدخول في السحب للتتويج كبطل لعبة "فيفا" من إي إيه سبورتس في دبي والحصول على جائزة كبرى تبلغ 50 ألف درهم إماراتي، حيث سيواجه كل لاعب يصل للدور النهائي إحدى الشخصيات البارزة في عالم الألعاب الإلكترونية من أجل كسب جائزة إضافية إذا تمكن من الفوز. وستحظى البطولة بتغطية مباشرة على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك المقابلات والملخصات ومشاركات الضيوف من المعلقين المحليين المعروفين. وسيحظى محبي كرة القدم على فرصة الفوز بجائزة كبرى وقدرها 50,000 درهم إماراتي عن اشتراكهم في مختلف ألعاب كرة القدم المتواجدة في ستي سنتر ديرة.

5. عالم مدهش



يمكن لأحبائنا الصغار الاستمتاع ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً حتى منتصف الليل خلال نهاية هذا الأسبوع في عالم مدهش الذي يقام حتى يوم 25 أغسطس، والمشاركة في مجموعة واسعة ومتنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ستمتد أيضاً على قاعتين إضافيتين لتوفير المزيد من المتعة والتسلية.

6. تحدي الألعاب في مفاجآت صيف دبي بدبي مول



يمكن لهواة الألعاب الإلكترونية التوجّه إلى "منطقة الألعاب" التي تم إنشاؤها خصيصاً في دبي مول للحصول على فرصة اللعب على جهاز بلاي ستيشن جديد والتنافس للفوز بجوائز مميزة، من خلال المشاركة في ثلاث ألعاب: "فيفا 18" (نسخة كأس العالم)، و"بلايلينك"، و"فورتنايت"، وذلك لفرصة الفوز بقسيمة بلاي ستيشن، كما سيتأهل أربعة فائزين في كل يوم إلى التصفيات الكبرى، حيث سيواجهون شخصية عالمية بارزة في مجال الألعاب الإلكترونية في تحدّي بلاي ستيشن النهائي.