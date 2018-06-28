الجناح الكويتي لوحة فنية الموسم المقبل بالقرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

أكد طارق الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة لجين لتنظيم المعارض، الشركة المنظمة للجناح الكويتي أن الجناح الكويتي حقق نجاح كبير في الموسم الماضي من حيث التصميم وعدد زوار الجناح من دول مجلس التعاون، مؤكداً حرصه الشديد على التعاون مع كافة الجهات الكويتية الحكومية والخاصة والمستثمرين والتجار المتتطلعين للمشاركة بهذا الحدث العالمي كي يتميز الجناح بتنوع المنتجات وجودة المعروضات، خاصة أن الجناح في المواسم الماضية حضره الكثير من زوار القرية العالمية من دول العالم.

وقال، إن الجناح الكويتي يعتبر من أرقى الأجنحة نظرآ لموقعه المتميز على المدخل الرئيسي للقرية العالمية بوابة العالم لتصميمه الرائع الذى يعكس عراقة الماضي بالحاضر، كما أن الجناح سوف يتميز في الموسم القادم للقرية 2018 -2019 بلوحة فنية، وقد تم اختيار تصميم الواجهة تمثيلآ لأهم المعالم الموجودة بالكويت كأبراج الكويت الشامخة وقصر السيف المشهور بساعة الكويت والذى كان مقر الحكم بالكويت فى السابق وقد تم اختيار سفينة البوم الشراعية كمدخل للجناح باعتبارها من أهم المهن لدى الأجداد اللذين كانوا يستخدمونها فى النقل وصيد اللؤلؤ والأسماك.

ويتطلع الشيخ إلى خلق تجربة فريدة لزوار الجناح الذي يتميز بالطابع الكويتي الأصيل على صعيد العروض الفلكلورية والثقافية، فضلاً عن تعزيز حضور ذوي الحرف اليدوية والمشاريع المنزلية جنباً إلى جنب مع زيادة المنتجات الوطنية ذات الإقبال للشركات الكويتية، خاصة أن جناح دولة الكويت المشارك في القرية العالمية خلال الموسم المقبل يجسد الثقافة والتراث والمنتجات الكويتية على مساحة تمتد لـ 3065 متراً مربعاً، وستضم 62 محلاً تجارياً مشاركاً، لبيع الملابس والإكسسوارات والمستلزمات المنزلية والمنسوجات والعطور والتحف والهدايا والمواد الغذائية، إلى جانب المنطقة التراثية التي ستقدم العروض والفعاليات المتنوعة والتى تضم العديد من المفاجآت لكي يستمتع زائر الجناح الكويتي بكل ماهو جديد ومميز.