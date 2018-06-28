سينما مجانية هادفة تزور العمال بمناطق إقامتهم في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

تحتضن إمارة دبي خلال شهر يونيو الجاري مبادرة خيرية سينمائية هادفة، تتمثل في برامج فعالية حافلة السينما المتنقلة، التي تنظم بالتعاون بالتعاون بين جمعية السينما المتنقلة وعلامة برت بلاس، حيث توفر عرضاً سينمائياً متنقلاً يسمح لآلاف العمال في دبي بمشاهدة الفيلم المعروف «سلطان»، عن طريق حافلة مزدوجة بطابقين تتميز بشاشة سينما متنقلة ومصمّمة خصيصاً لهذا الغرض، وستطبق هذه الفعالية في 20 منطقة عمّالية في دبي.

ستتيح هذه الفعالية للأصدقاء والزملاء الفرصة للاستراحة بعد الانتهاء من يوم عمل شاق مع الاستمتاع بمشاهدة الفيلم الشهير «سلطان» من بطولة النجم سلمان خان، الذي سيعرض مجاناً كل مساء عبر شاشة عملاقة تم تجهيزها وتركيبها على جانب حافلة السينما المتنقلة، وذلك حتى 29 يونيو الجاري. إضافةً لذلك سيتم توزيع الوجبات الخفيفة مجاناً قبل عرض الفيلم في الساعة 7:30 مساءً، مع وجود ألعاب إضافية تضفي لحظات سعيدة وأجواء ممتعة بين العمال.

وقد تم طرح فعالية إضافية خلال هذه الحملة التي تتيح لجميع الأشخاص المقيمين في دبي فرصة الفوز بجوائز يومية عن طريق المسابقة الإلكترونية باسم «تعقّب الحافلة واربح».