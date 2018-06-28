«صور من حياة زايد» يسرد لمحات من إنجازات القائد المؤسس

المصدر: دبي - البيان

حملة واسعة النطاق لتوزيع كتاب «صور من حياة الشيخ زايد» على عدد كبير من مدارس الدولة، أطلقتها أخيراً، شركة «رؤية الإمارات» المملوكة لمجموعة «اتصالات»، حيث تأتي هذه الحملة جزءاً مهماً من أنشطة «اتصالات» بمناسبة «عام زايد»، وجرى توزيع الكتاب على عشر مدارس في كافة إمارات الدولة، منذ أبريل الماضي. والكتاب باللغتين العربية والإنجليزية، ويحتوي على عدد كبير من الصور النادرة والتاريخية التي تعكس بعضاً من حياة القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال حميد ساحوه السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة رؤية الإمارات: نحن سعداء بأن تكون مساهمتنا في «عام زايد» هي مبادرة معرفية موجهة للأجيال الصاعدة تعرفهم على تفرد إنجازات وسمات القائد المؤسس.