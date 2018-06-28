متحف ياباني ثلاثي الأبعاد يصحب الزائرين إلى أرض العجائب

المصدر: إعداد - فاتن صبح

طوكيو على موعد مع افتتاح متحف رقمي فني دائم يصحب الزائرين في رحلة ساحرة إلى أرض العجائب المستقبلية. وذلك بعد أن قرر فريق «تيم لاب» تأسيس متحف دائم بعنوان «متحف الفنون الرقمية في بناية موري: تيم لاب بلا حدود»، عقب سلسلةٍ من المعارض المتنقلة التي جاب بها كل أنحاء العالم. وبدأت مجموعة الفنانين في «تيم لاب» نشاطاتها عام 2001 وسعت منذ ذلك الحين إلى إقامة تقاطعات بين الفن والتصميم والتكنولوجيا والطبيعة. وتضم المجموعة متخصصين من مختلف المجالات. وتؤكد أوساط «تيم لاب» أن «التكنولوجيا الرقمية قد حررت الفن من المادة وجعلته قادراً على كسر الحواجز». ويضم المعرض خمسة «عوالم» ويغطي مساحة 10 آلاف متر مربع ويستخدم لغاية 520 جهاز حاسوب و470 جهاز عرض لتقديم تجربةٍ ثلاثية الأبعاد.