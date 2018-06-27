نهيان بن مبارك يكرّم خريجي برنامج «منحة التميز الثقافي»

المصدر: أبوظبي - وام

كرّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، خريجي النسخة الثانية من برنامج «منحة التميّز الثقافي»، الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون بالشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني، وذلك خلال حفل التخريج الذي أقيم احتفالاً بالمواهب الإماراتية الناشئة، وبرواد الأعمال المبدعين، وذلك بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، وغافين آندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في الدولة.

وانعقد برنامج «منحة التميز الثقافي»، الذي استمر لمدة 18 شهراً، بمشاركة مجموعة مؤلفة من 9 متدربين إماراتيين شباب، و9 من أهم رواد الثقافة والفنون في الدولة.. ويعدّ البرنامج الإرشادي الثقافي الأول من نوعه في دولة الإمارات، الذي يهدف إلى تطوير المهارات في الصناعة الإبداعية.

وتتشارك كل من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون والمجلس الثقافي البريطاني ملكيّته وتصميمه، بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021، ورؤية أبوظبي 2030، ويسهم إلى حدّ كبير في تمكين قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «تمثل منحة التميز الثقافي منصةً متقدّمة في مسيرة ترسيخ البنية الوطنية الحاضنة اقتصاد المعرفة، والمؤثرة في مساقات تمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، والارتقاء بالوعي المجتمعي بضرورتها لأجل مستقبل مشرق وزاهر، في إطار رؤية مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون في رفد وإثراء الرؤية الثقافية لأبوظبي».

وأضافت «أسهمت منحة التميز الثقافي في استكشاف آفاق واعدة أمام المبدعين الشباب في مجالات الفنون الحديثة، وفي التصميم بشكل خاص».