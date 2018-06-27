«دبي » و« سما دبي» أكثر القنوات مشاهدة في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أسدلت مؤسسة دبي للإعلام الستار على نجاحات دورتها البرامجية الخاصة بشهر رمضان المبارك 2018 والتي تضمنت نخبة من الأعمال الدرامية والكوميدية المحلية والخليجية والعربية إلى جانب مجموعة من البرامج الاجتماعية الهادفة، معلنة بشكل رسمي عن الإحصائيات والنتائج النهائية التي قامت بها شركات الأبحاث المتخصصة، والأرقام التي رصدتها المنصات التي قامت ببث وإعادة نشر المحتوى التلفزيوني الخاص بهذه الأعمال، في خطوة كشفت عن النجاح الكبير والمشاهدة الجماهيرية الدائمة لخيارات كل من قنوات المؤسسة في الشهر الفضيل.

وكشفت البيانات تصدر تطبيقات تلفزيون دبي وسما دبي وآوان المراكز الخمسة الأولى لـ«أبل ستور» في الشرق الأوسط.

محتوى راق

وتوجه أحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، بالشكر إلى كل شرائح الجمهور في الدولة ومنطقة الخليج العربي ومختلف الدول العربية، على المتابعة والتقييم، حيث عكس ذلك رضا غالبية الفئات التي تابعت قائمة الأعمال الرمضانية وقدمت مجموعة الآراء والانطباعات الموضوعية التي سيتم الأخذ بها مستقبلاً، كما توجه بالشكر إلى الأبحاث والتسويق المتخصصة، التي بذلت مجهوداً حقيقياً في البحث والاستقصاء الموضوعي، الذي ساهم في رصد الخطوط البيانية لميول الجمهور وتوجهه العام نحو المواضيع والأفكار التي تم طرحها ومناقشتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى فرق العمل في كل قنوات مؤسسة دبي للإعلام وشركات الإنتاج المحلية والخليجية والعربية، مشيراً إلى نجاح قنوات مؤسسة دبي للإعلام كما في كل عام، في اختيار المحتوى الراقي وجودة الإنتاج، حيث جمعت مسلسلاتها الدرامية والكوميدية بين الإبداع وأعلى المستويات التقنية والقصص الدرامية المحبوكة، مع نخبة نجوم الشاشة المحلية والخليجية والعربية، كما حرصت على تناغم الشكل والمضمون وتقديم الأعمال الدرامية بطريقة مبتكرة، مما مكنها من الاستحواذ على اهتمام الأسرة من خلال تناولها المواضيع الاجتماعية الجريئة والهادفة.

ووعد المنصوري، الجمهور بالمحافظة على الاستمرار في هذا النهج من التميز والخيارات الناجحة تلبية لرغبات الجمهور في متابعة أعمال تلفزيونية درامية وبرامجية راقية ترتقي بالذائقة العامة وتشكل حافزاً ومنطلقاً لمزيد من المنافسة الشريفة بين مختلف القنوات التلفزيونية في العالم العربي وشركات الإنتاج لتقديم وابتكار الأفكار القادرة على ملامسة اهتمامات الجمهور من الخليج إلى المحيط، داعياً الجميع إلى متابعة الدورات البرامجية الخاصة لقنوات مؤسسة دبي للإعلام في الصيف والتي تتميز بالإيقاع السريع والبرامج المختارة.

المرتبة الأولى

ووفقاً لإحصائيات شركة «إيبسوس» العالمية المتخصصة في مجال الأبحاث وقياس نسب المشاهدة، والتي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيساً لها، وتعد مجموعة شركاتها المتخصصة ثالث أكبر وكالة أبحاث حول العالم، فقد حلت شاشة تلفزيون دبي في المرتبة الأولى في فئة القنوات الإماراتية الأكثر مشاهدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما استطاع المسلسل الكوميدي الإماراتي «حدك مدك» على قناة سما دبي من تحقيق المرتبة الأولى في فئة المسلسلات الإماراتية الأكثر متابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو من بطولة النجمين عبد الله زيد وجمعة علي.

كما استطاع البرنامج التوثيقي التاريخي «الراوي» للباحث والمؤرخ الإماراتي جمال بن حويرب ( المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)، تحقيق المرتبة الأولى في فئة البرامج الثقافية والاجتماعية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الذي نجح المسلسل الكرتوني الجديد «زون زيرو» في تحقيق المرتبة الأولى في قائمة أعمال الكرتون على مستوى الدولة، كما نجح في الوصول إلى المرتبة الأولى الأكثر مشاهدة عبر منصة «إي لايف» وخدمة الباقة التلفزيونية المتميزة من شركة «اتصالات»، كذلك ضمن مسلسل «عزمي وأشجان» المرتبة الأولى في فئة المسلسلات المصرية الكوميدية المتابعة في الإمارات، وحقق مسلسل «ليالي أوجيني» المرتبة الأولى من ناحية التفاعل الرقمي تجاوز (183 ألفاً) على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحصائيات رسمية

وأشار تقرير شركة «إيبسوس» الصادر أخيراً، وبالتوازي مع الإحصائيات الرسمية الصادرة عن خدمة ومنصة «أي لايف (eLife) التابعة لشركة «اتصالات» الإماراتية، والتي أشارت إلى تلفزيون دبي وقناة سما دبي ضمن قائمة أكثر القنوات مشاهدة في دولة الإمارات، في الوقت الذي عززت الإحصائيات الرسمية الموثقة من موقع «يوتيوب» التابع لشركة «غوغول» العالمية، لتؤكد تحقيق برنامج «قلبي اطمأن» لأعلى نسب مشاهدة وتفاعل رقمي غير مسبوق من قبل الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعدت عدد مشاهدات حلقاته على «يوتيوب» حاجز (120 مليون مشاهدة) للحلقات مجتمعة، كما حقق البرنامج الثقافي «دروب» للإماراتي علي آل سلوم أعلى نسب مشاهدة على شاشة تلفزيون دبي وقناة سما دبي، حيث تعدت مشاهدات حلقاته الرمضانية حاجز (5 ملايين مشاهدة) على «يوتيوب»، وتعدى برنامج «آخر كلام» على شاشة تلفزيون دبي مع رؤى الصبان حاجز (165 ألف تغريدة ومنشور) على تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي.

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طبقاً لبيانات قائمة متاجر شركة «أبل» العالمية في الشرق الأوسطـ، احتلت تطبيقات تلفزيون دبي وسما دبي وآوان من مؤسسة دبي للإعلام، قائمة أفضل 5 تطبيقات ترفيهية من حيث نسب التحميل في «أبل ستور» بالشرق الأوسط، والمتعلقة بنظام (IOS).