فنون وورش بـ «مخيم مشمس الصيفي» في «سيدات الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

فنون وأنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة ينظمها نادي سيدات الشارقة، خلال الفترة: من مطلع يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات «مخيم مشمس الصيفي» للأعمار بين 2 و16 سنة، مقدماً مجموعة كبيرة من الأنشطة المعرفية والبدنية التي تم تصميمها بهدف تطوير مهاراتهم الإبداعية وتوسيع قدراتهم الذهنية والفكرية وتنميتهم بدنياً خلال العطلة الصيفية.

ويتضمن المخيم الصيفي، الذي يقام سنوياً، مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية التي تشتمل على سلسلة من ورش العمل المتنوعة لتعليم الأطفال فنون صناعة الفخاريات، وفنون الرسم والتلوين إلى جانب أنشطة اللياقة البدنية، والتمرينات العديدة في مختلف الميادين. ويتضمن البرنامج خمسة مخيمات صيفية مصممة لكل فئة عمرية، حيث يمكن للفتيات من عمر 5-10 سنوات والأولاد من عمر 5-8 سنوات المشاركة في «مخيم مشمس النشيط»، الذي يشتمل على أنشطة رياضية كالسباحة والتزلج على الجليد، وفن طي الورق الياباني «الأوريغامي» وفنون تصاميم الحناء.