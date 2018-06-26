لأول مرة في دبي.. إطلاق منصة «GoFreelance» لدعم المواهب الحرة

انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحفيز الأعمال خلال المرحلة المقبلة من خلال تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال لتعزيز جاذبية دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات ودعماً للابتكار والمواهب المستقلة، أطلقت مجموعة تيكوم، بالتعاون مع سلطة دبي للمجمعات الابداعية، باقة "غو فريلانس" Gofreelance لدعم المبدعين المستقلين، وذلك التزاماً بتفعيل دور المواهب الحرّة في رفد الاقتصاد بالمهارات المتنوعة، وتفعيل مشاركة المبدعين المستقلين في تحقيق رؤية الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

جاء الإعلان عن المنصة الجديدة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر نادي دبي للصحافة بحضور ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، ومحمد عبدالله، مدير عام مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة، وعدد من كبار المدراء والتنفيذيين في مجموعة تيكوم والمجمعات الإبداعية، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الاعمال والابداع، وممثلين عن وسائل الإعلام المحلية والعربية، بعد دراسة معمّقة للحاجات المتزايدة للأعمال الحرة، حيث توفر باقة "غو فريلانس" ميزات تشمل رسوماً مخفضة، وإجراءات تسجيل ميسرة، إضافة إلى كل ما يلزم المبدعين للنجاح في تحقيق طموحاتهم. وتستهدف الباقة مبدئياً مجالات التعليم والإعلام، حيث تتيح للمستقلين الاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمرافق التي يوفرها لهم مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي للإعلام.

وقال ماجد السويدي، مدير عام مدينة دبي للإعلام: "تشكل باقة "غو فريلانس" شاهداً حياً على التزام إمارة دبي المتواصل باستقطاب أفضل المواهب الإعلامية والإبداعية ورعايتها. كما تعكس الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في إطار توفير الدعم لأفضل المواهب العالمية واجتذابها إلى دبي".

وأضاف: "توفر الباقة فرصة فريدة للمهنيين العاملين في القطاع الإعلامي والإبداعي لتحقيق النجاح والازدهار ضمن منظومة أعمال مدينة دبي للإعلام التي لا تضاهى والتي تتيح بنية تحتية متطورة وتوفر منصة لدخول الأسواق المجاورة.

مؤكداً على انه وسط تنامي اقتصاد الأعمال الحرة في الوقت الحاضر، ستسهم باقة "غو فريلانس" في تمكين المهنيين المستقلين وأصحاب الأعمال الحرة من الانطلاق في مسيرتهم المهنية وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم ومواهبهم، كما نحرص من خلال الباقة على دعم تطوير القطاع الإعلامي عبر إطلاق منصات داعمة جديدة في ظل رواج مهن إعلامية ناشئة مثل صناعة المحتوى المرئي والمسموع".

وقال محمد عبد الله، مدير عام مجمع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية: "تتيح باقة "غو فريلانس" للعاملين في مجال التعليم والموارد البشرية تقديم خدمات مبتكرة تحاكي متطلبات العصر بتكلفة تنافسية، ويكتسب إطلاقها أهمية خاصة مع توجه حكومة الإمارات نحو تيسير القوانين، بالإضافة إلى ما تبديه الشركات والمؤسسات الكبرى من ميل عام نحو المواهب المستقلة لتزويدها بخدمات قائمة بشكل كبير على الابتكار.

مؤكداً أن الباقة ستسهم في جعل اقتصاد دبي والإمارات أكثر جاذبية للموهوبين والمبدعين في المجالات كافة، وبالتالي رفع مستوى تنافسية الاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم".

وأطلقت مجموعة تيكوم موقعاً الكترونياً خاصاً هو (www.gofreelance.ae) لتسريع وتيسير عمليات التسجيل والحصول على الرخص عبر اتباع ثلاث خطوات بسيطة، حيث تمت أتمتة جميع إجراءات الحصول على التراخيص وتجديدها، وتقدم الباقة مزايا وتسهيلات غير مسبوقة، إذ خفضت رسوم الرخص 70% لتصبح تكلفة التسجيل 7500 درهم سنوياً فقط. وتتيح الباقة الجديدة باقة متنوعة من الأنشطة تجارية في مجالي الإعلام والتعليم مثل: استشاري تعليم ذكي، ومدرب إداري، ومتخصص إضاءة، ومصمم أثاث، ومتخصص صور متحركة، ومحلل أسواق تجارية وغيرها.