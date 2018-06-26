خور دبي.. ثراء حضاري جدير بقائمة التراث العالمي

المصدر: دبي - البيان

قصص جمالية وحضارية ثرية يختزنها خور دبي، متناغماً مع المكانة العالمية الرفيعة لـ«دانة الدنيا»، إذ لطالما لعب دوراً جوهرياً في التقريب بين الثقافات، واستمر يشكل صورة خلّاقة لبانوراما جماليات المدينة ومكانتها الحضارية، الأمر الذي جعله جديراً بأن يكون حالياً من بين 29 موقعاً تراثياً دولياً شرعت لجنة التراث العالمي في منظمة اليونسكو التابعة لهيئة الأمم المتحدة، أمس، في دراسة ومناقشة ملفاتها، خلال اجتماعاتها بالعاصمة البحرينية المنامة لإدراجها على قائمة التراث العالمي.

يتميز ملف خور دبي من بين الملفات الأخرى المرشحة بغناه وتميزه بما يشتمل عليه من مفردات وملامح تاريخية وعصرية نوعية، خاصة بعد مشروعات التطوير الكبيرة التي خضع لها خلال السنوات الماضية.

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